Cie, accordo Campidoglio-sindacati per potenziare emissioni

Gualtieri, 'vogliamo raggiungere quota 400mila l'anno'

Raggiunta un’intesa tra l’Amministrazione Capitolina e le principali organizzazioni sindacali per ottimizzare il sistema di emissione della Carta d’identita’ elettronica in tutte le strutture territoriali. L’accordo con Roma Capitale e’ stato siglato dai rappresentanti per il comparto Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil e da quelli delle Rsu. Diverse e rilevanti le novita’ introdotte dall’intesa.

Tra i punti principali: • La verifica dell’effettivo impiego presso gli sportelli anagrafici del personale neoassunto assegnato alle strutture territoriali, per incrementare il numero delle unita’ operative e delle postazioni.

• L’attivazione di un servizio sul portale che consentira’ ai cittadini il pagamento anticipato delle CIE, per abbreviare le operazioni di sportello che saranno quindi limitate all’acquisizione del codice di versamento.

• Un aggiornamento del servizio di rilascio che permettera’ di semplificare le operazioni del personale sui sistemi di Roma Capitale, incrementando in questo modo la velocita’ di esecuzione.

• Viene individuato un numero standard di quattro appuntamenti l’ora per il rilascio delle CIE per ciascuna postazione attiva.

“Con questo accordo potremo incrementare di oltre il 30 per cento il numero delle attuali emissioni di CIE, per raggiungere la quota di almeno 400 mila l’anno a fronte delle attuali circa 300 mila. L’intesa che abbiamo raggiunto consentira’ quindi di potenziare il servizio e continuare a ridurre i tempi di rilascio, con procedure piu’ semplici ed efficaci. E’ un altro passo importante verso la citta’ digitale che vogliamo. Aumentare il numero di CIE rilasciate permettera’ a sempre piu’ cittadini di accedere in sicurezza ai servizi online di enti e amministrazioni. I miglioramenti organizzativi e tecnologici, la stretta collaborazione con i Municipi e la valorizzazione dell’impegno dei dipendenti sono le chiavi per migliorare sempre piu’ la qualita’ di questo servizio, a beneficio delle romane e dei romani”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“L’obiettivo dell’Amministrazione e’ dare ai romani a fine 2022 la possibilita’ di prenotare un appuntamento per la CIE in meno di 30 giorni. Gia’ molto e’ stato fatto – passando dagli iniziali 120 giorni agli attuali 65 giorni medi di attesa – ma affinche’ cio’ si realizzi e’ di fondamentale importanza l’accordo appena firmato con i maggiori sindacati e le Rsu, che colgo l’occasione per ringraziare sentitamente per il confronto e la collaborazione. In particolare i miglioramenti organizzativi e delle infrastrutture digitali, insieme al consistente progetto di produttivita’ per i dipendenti, costituiscono misure che potranno condurre certamente a un salto di qualita’ nel medio periodo, permettendo di proseguire con gli Open Day nei week end e con i miglioramenti dei canali ordinari degli uffici municipali nei giorni feriali”, ha commentato Andrea Catarci, Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la citta’ dei 15 minuti di Roma Capitale.