Città metropolitana di Roma: oggi il via ai lavori di messa in sicurezza Sp Cancelliera-Valle Caia

Partono oggi i primi lavori urgenti di messa in sicurezza sulla strada provinciale Cancelliera – Valle Caia, per il ripristino della pavimentazione stradale. Lo rende noto Manuela Chioccia, consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma. “Un intervento atteso da molti cittadini e soprattutto pendolari che utilizzano questa importante arteria stradale che consentirà anche il potenziamento del trasporto commerciale verso Pomezia, nodo produttivo del territorio metropolitano. Per questo “domani mattina” saranno consegnati i lavori alla ditta che inizierà un lavoro di ripristino e messa in sicurezza di questa strada che attendeva da troppo tempo un intervento risolutivo”, conclude Chioccia con un Tweet nella giornata di ieri.