Claudio Pica riconfermato presidente Fiepet-Confesercenti Roma

"Ruolo esercenti sia al centro"

Claudio Pica è stato riconfermato presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, l’associazione di categoria che opera in rappresentanza degli operatori del settore degli esercizi pubblici associati alla Confesercenti.

“I pubblici esercizi sono un pezzo importante dell’identità italiana e, nel nostro caso, della città di Roma e della regione Lazio. Auspichiamo che il nuovo modello di ospitalità di cui si dovrà dotare la Capitale – in funzione dei due prossimi eventi turistici come il Giubileo 2025 e l’Expo 2030 – metta al centro il ruolo dei pubblici esercizi – dichiara Pica -. Un’opportunità strategica se Roma vuole essere, come più volte hanno sostenuto il sindaco Gualtieri e il presidente Zingaretti, leadership nel mercato turistico internazionale. Come Fiepet-Confesercenti siamo pronti a proiettare i pubblici esercizi verso il futuro, rendendoli attrattivi attraverso l’innovazione dei servizi, una migliore offerta qualitativa e maggiori investimenti nella formazione per il personale”.

“Chiederemo a Roma Capitale e alla Regione Lazio di creare un ‘Osservatorio pubblici esercizi’ per monitorare la filiera agroalimentare, il mercato del lavoro di questo segmento quindi le imprese e i livelli occupazionali. Un tavolo aperto, con vasta rappresentatività delle associazioni di categoria e delle Istituzioni, per ascoltare le criticità e portare proposte ma anche per intervenire con azioni di sostegno al settore – aggiunge il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio Claudio Pica -. Un ‘Osservatorio’ che tenga conto delle prossime priorità dei pubblici esercizi. Tra cui: maggiori incentivi alle aziende e aiuti concreti volti agli sgravi fiscali poiché la pandemia non è stata ancora sconfitta; riforma delle Occupazioni di Suolo Pubblico – tenendo conto delle Osp emergenziali – avviando un percorso di collaborazione tra le sovrintendenze capitoline e statali per snellire iter procedurali e burocratici; garantire regole certe e chiare al settore”, conclude Pica.