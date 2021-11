Clima: Gualtieri, Roma sia capitale comunità energetiche

"Un ufficio di scopo su cambiamento climatico"

“Vogliamo dedicare un ufficio di scopo agli interventi sul cambiamento climatico e al rapporto di Roma con altre città e organizzazioni internazionali”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del convegno Green and Blue. Per ridurre le emissioni Gualtieri punta a “sviluppare una mobilità sostenibile ma soprattutto fare di Roma una delle capitali delle comunità energetiche: usare edifici pubblici ma anche condomini con superfici adeguate per produrre energia. Un’energia che può sostituire anche il gas e che contribuire alla rete.

Questo non richiede tantissimo tempo, si possono realizzare rapidamente, in un certo numero di anni. Bisogna fare un lavoro enorme su edifici pubblici, scuole e ospedali”, ha aggiunto. Sul fronte della mobilità, a suo avviso, “c’è tantissimo da fare, un lavoro gigantesco: rilanciare gli investimenti su ferro, ridurre il numero delle auto, rilanciare la mobilità dolce. E poi, agire su una seconda dimensione” nell’ottica della “città dei 15 minuti”: “ridurre la necessità degli spostamenti”. Infine, la “forestazione urbana: tenere meglio quello che c’è e aumentarlo. Ci sono 1 milione di alberi da piantare con le risorse del Pnrr”, ha ricordato il sindaco.