CNA Roma: Tagliavanti, Fermanelli grande professionista impegnata nella sostenibilità

Il presidente della Camera di Commercio di Roma saluta con entusiasmo la nomina di Maria Fermanelli alla presidenza dell’associazione degli artigiani

Maria Fermanelli eletta alla guida della Cna romana. “A nome mio e di tutta la Camera di Commercio di Roma, desidero complimentarmi con l’amica Maria Fermanelli, eletta alla Presidenza della Cna Roma. Una donna competente e appassionata, una imprenditrice di successo da sempre impegnata sui temi dell’agroalimentare, dell’inclusione e della sostenibilità e, nella scorsa legislatura camerale, prima donna a far parte della Giunta della nostra Istituzione”.

Così il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. “Sono sicuro che saprà guidare al meglio, in una fase economico-sociale non semplice, l’associazione degli artigiani a cui sono particolarmente legato prosegue Tagliavanti –Auguro a Maria e alla sua squadra buon lavoro, certo che la sua grande professionalità verrà messa al servizio non solo della grande comunità degli artigiani romani, ma di tutta la città, ili una fase post pandemia che richiede l’impegno e la determinazione di tutte le associazioni e Istituzioni”.

Tagliavanti ha ringraziato “per il grande lavoro svolto” il presidente uscente, Michelangelo Melchionno.