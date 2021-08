Colleferro: “Intitolate piazzale Partigiani a Hitler”, idea choc ex leghista

Proposta Santucci già consigliere a Colleferro. Lega, non iscritto

Dopo il caso del sottosegretario all’Economia della Lega Claudio Durigon che, durante un comizio a Latina, aveva proposto di intitolare di nuovo il parco ad Arnaldo Mussolini, cancellando i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino suscitando un vespaio di polemiche, ora arriva un’altra idea choc.

A lanciarla, come riporta La Repubblica, e’ Andrea Santucci, vigile del fuoco ed ex consigliere comunale leghista di Colleferro che si dichiara favorevole a intitolare di nuovo piazzale dei Partigiani a Roma, ad Hitler.

Le sue parole: “Nel bene e nel male questa e’ la nostra storia, credo anche che per la cecita’ di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere.” Immediata la presa di distanza del Coordinatore Lega provincia Roma Sud Tony Bruognolo. “Andrea Santucci non e’ iscritto alla Lega – chiarisce – e quindi non parla a nome del partito, ne’ lo rappresenta in alcun modo. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Lega per alcune dichiarazioni di questa persona significa diffondere falsita’ e costituisce una grave strumentalizzazione politica: siamo pronti a difendere le nostre ragioni e ripristinare la verita’ nelle sedi appropriate”.