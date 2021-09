Commercio: Tar, le bancarelle rimangono in via Cola di Rienzo, bocciato il Comune

Oggi pomeriggio sulla questione è fissato un incontro con la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi

Il Tar boccia il Campidoglio sul trasloco delle bancarelle da via Cola di Rienzo. Lo informa ‘Il Corriere della Sera’. Dovevano lasciare le loro postazioni venerdì prossimo ma i giudici, accogliendo il ricorso di Alfredo Tredicine, hanno detto sì alla richiesta di sospensiva. Il provvedimento verrà esaminato il 5 ottobre in un’udienza collegiale.

Alla vigilia di Ferragosto la Giunta capitolina aveva stabilito con una delibera il trasloco dei 16 banchi di via Cola di Rienzo in via fra Albenzio e a piazzale Cipro, alla fermata della linea A del metro.

Non solo. Gli ultimi provvedimenti dell’amministrazione e del I Municipio stabilivano che per il 15 settembre avrebbero dovuto traslocare anche i banchi di viale Giulio Cesare e dintorni. Ma anche altri ambulanti hanno fatto ricorso e di fronte a questa prima sentenza dicono di sperare nei blocco del trasloco.

“Siamo fiduciosi che il Tar manterrà la stessa linea”, afferma a ‘Il Corriere della Sera’ Angelo Pavoncelle, il vicepresidente di Ana (Associazione nazionale ambulanti). “Per ora, intanto, resteremo in via Cola di Rienzo: essendo un unico atto, la sospensione dovrebbe riguardare anche per noi”.

