Commissione capitolina, lavoriamo per riapertura Palazzetto a settembre

Nel municipio II

“Tutti insieme dobbiamo fare sistema per consentire la riapertura del Palazzetto dello Sport a partire dal prossimo mese di settembre. Solo così sarà possibile risolvere in tempi brevi problematiche che si trascinano da molti anni e, allo stesso tempo, ottimizzare le risorse”. Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione capitolina Sport, Ferdinando Bonessio nel corso della sopralluogo al PalaTiziano in piazza Apollodoro alla presenza dei consiglieri della Commissione, dell’assessore allo sport, dell’assessore allo sport del Municipio II, dei dirigenti tecnici e amministrativi del Dipartimento Sport e dei presidenti dei comitati regionali della pallavolo e pallacanestro nonché dei presidenti delle società di serie A di basket e pallavolo. Durante i lavori è emerso che si tratta di un impianto strategico per tutto il mondo sportivo della città, un’opera molto attesa sia dalle società di vertice che dal movimento di base.

“Oggi -si legge anche nella nota- abbiamo reso un bel servizio allo sport romano mettendo in contatto il mondo dello sport a livello delle società di vertice, degli amministratori politici locali e dei presidenti dei comitati federali con i tecnici e i dirigenti del Dipartimento Sport che stanno seguendo il recupero di una così importante opera. L’impegno e la condivisione sono totali” ha assicurato il Presidente Bonessio che ha aggiunto: “Ci stiamo attivando con gli uffici per fare in modo che la città si riappropri del Palazzetto dello Sport a partire dalla prossima stagione e che dunque l’impianto torni alla sua funzione possibilmente già dal mese di settembre. Lavoreremo tutti insieme in questa direzione, non c’è altro tempo da perdere”.

“Le società, costrette a emigrare fuori provincia per disputare i propri campionati, stanno sostenendo costi eccessivi con un conseguente impoverimento del livello tecnico delle squadre. Ecco che entro luglio ci auguriamo di chiudere questa prima fase del progetto per consentire alle società di giocare a settembre nel Palazzetto dello Sport. Nel frattempo bisognerà predisporre un nuovo progetto che dovrà sopperire alle lacune e agli errori riscontrati nel piano di lavoro iniziale e garantiremo che questi nuovi lavori vengano svolti nel periodo estivo di pausa senza interferire con lo svolgimento dei campionati” ha detto Bonessio.

L’Amministrazione Gualtieri ha sin dal suo insediamento dimostrato attenzione verso il PalaTiziano. A questo proposito l’assessore Onorato, che ha preso parte ai lavori della Commissione, ha annunciato che si sta lavorando per recuperare altre risorse economiche da investire per completare l’opera e restituire una struttura davvero unica ed efficiente alla città. “Anche grazie ai fondi del PNRR l’Amministrazione sta operando per colmare la mancanza di impianti di questa tipologia. Nello specifico vigileremo sul cronoprogramma dei lavori del Palazzetto dello Sport affinché vengano rispettate le tempistiche per far tornare a vivere questa struttura la cui valenza, oltre che sportiva, è anche di tipo architettonico e monumentale e fa riferimento al mitico periodo delle Olimpiadi di Roma 1960” ha concluso il Presidente della Commissione Sport Bonessio.