Comunali: Calenda incontra i cittadini sul litorale laziale

'30 liste per Roma?No grazie,da noi persone perbene e preparate'

Carlo Calenda sul litorale laziale incontra i cittadini romani. Il leader di Azione e candidato a sindaco di Roma continua la sua campagna elettorale andando anche nei centri di villeggiatura laziale e, oggi, Calenda ha deciso di andare a incontrare i cittadini sul lungomare di Anzio, nello stabilimento Tirrenino.

Tra stoccate alla sindaca Virginia Raggi di cui ha detto: “Mai incontrata una persona tanto incapace quanto arrogante” e qualche attacco ‘velato’ al centrosinistra: “Non presenteremo 30 liste ma una, con persone perbene e preparate, Perché? Perché tutta questa gente, che magari ti porta voti, poi vuole sempre qualcosa in cambio: un posto in giunta o qualcosa per un amico o un parente”. Il leader di Azione ha poi proseguito il suo ‘giro’ nel comune di Anzio, firmando il referendum dei radicali per l’eutanasia.