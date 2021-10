Comunali: nel Lazio bene centrosinistra, M5S in calo, male Lega

Ballottaggio Latina. Sperlonga, Cusani quarta volta sindaco

Non solo Latina andra’ al ballottaggio. Altri grandi comuni del Lazio sceglieranno il sindaco al secondo turno con sfide che vedono nella maggior parte una ripresa del centrosinistra (che piazza subito due sindaci nei grandi centri di Mentana e Minturno),buoni risultati dei candidati delle liste civiche, una flessione della presenza dei candidati M5S e la bocciatura della Lega, alle prese qui con i guai del coordinatore laziale del Carroccio e gia’ sottosegretario Claudio Durigon, dimessosi dall’ultimo incarico dopo la fatale idea di volere dedicare a Latina un parco, gia’ intestato a Falcone e Borsellino, a Mussolini.

Tra i bocciati ‘eccellenti’ a Vitorchiano il senatore leghista Umberto Fusco mentre per la quarta volta divenat sindaco di Sperlonga Armando Cusani. La geografia politica e’ in tendenza con quanto emerso dal primo turno romano con Lega e M5S in forte flessione. I pentastellati vanno al ballottaggio solo a Marino dove Stefano Cecchi (centrodestra) sfidera’ il sindaco uscente Carlo Colizza. A Frascati sara’ invece una sfida tutta tra centrosinistra tra Francesca Sbardella e Roberto Mastrosanti. Ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra a Bracciano. In provincia di Latina ballottaggio a Cisterna tra un candidato di una coalizione Pd-M5s e quello del centrodestra, Antonello Merolla. E ballottaggi pure a Formia e Sezze. In provincia di Viterbo sconfitto a Vitorchiano il senatore della Lega Umberto Fusco che correva contro il sindaco uscente, il civico Roberto Grassotti. A Vetralla perde anche la dirigente regionale indagata e comunque candidata Flaminia Tosini.

In provincia di Frosinone ad Alatri sfida tra un civico e un candidato di centrodestra. Tutto civico il ballottaggio a Sora. E c’e’ chi e’ riuscito a farsi eleggere per la quarta volta: Armando Cusani, gia’ centrodestra e ora con una sua lista, sara’ ancora sindaco di Sperlonga, nota localita’ turistica laziale. Nell’ultima consiliatura era stato arrestato in un’inchiesta sugli appalti.