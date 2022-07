Squadre già operative Impiegati 70 addetti e 40 mezzi

Per il concerto dei Maneskin di questa sera a Roma al Circo Massimo, e’ previsto lo stesso piano di pulizia messa in atto da Ama per l’evento di Vasco Rossi. Per tutto l’evento saranno operative 70 persone e 40 mezzi nell’area.

Le squadre ad hoc sono a lavoro da ieri e da questa mattina il personale per la pulizia e’ operativo ai varchi del concerto