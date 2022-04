Consiglio Lazio, anche Francesca De Vito passa a Fratelli d’Italia

Dopo Corrotti anche la sorella dell'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito confluisce così nel movimento guidato da Giorgia Meloni.

“Ho ancora molti mesi per portare avanti i temi e le battaglie che mi hanno vista protagonista in questi anni, battaglie difficili come quella di restituire ai cittadini un’adeguata offerta sanitaria pubblica, difendere l’ambiente, tutelare gli artigiani e sostenere i piccoli comuni. Un altro tema che mi sta particolarmente a cuore è la difesa delle centinaia di minori che vengono affidati ad altri, dopo essere stati “scippati” alle famiglie di origine, senza valide motivazioni. Per tutto questo ho deciso di accettare l’offerta di entrare a far parte di una forza politica che sento di poter degnamente rappresentare per aver già condiviso molte loro iniziative ed obiettivi, sia a livello regionale che nazionale. Da oggi sono ufficialmente nella squadra di Fratelli d’Italia”. Parole della ormai ex grillina Francesca De Vito, consigliere regionale del Lazio passata oggi a Fratelli d’Italia dopo la consigliera leghista Corrotti. La sorella dell’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito confluisce così nel movimento guidato da Giorgia Meloni.

“Ritengo la mia, una scelta assolutamente coerente con i propositi che mi ero fissata ad inizio consiliatura. Speravo di poterli perseguire con una forza politica che doveva rimanere “terzo polo” ma che poi è diventata altro. A questo punto – prosegue De Vito – devo andare oltre. La scelta di lasciare il Movimento 5 Stelle è stata obbligatoria nel momento in cui sentivo di non poter accettare la decisione, considerata da subito scellerata, di entrare a far parte della Giunta di Zingaretti, che ritengo abbia causato danni importanti in tema di sanità e ambiente. Uscire oggi dal Gruppo Misto è una logica conseguenza poiché questo, per larga parte, rappresenta e sostiene la stessa maggioranza. Molte mie azioni non hanno trovato spazio negli ultimi mesi e non voglio continuare a coesistere con chi mi pone ostacoli”.

“In questi anni non ho mai rivolto attenzione a interessi personali e non ho accettato compromessi – continua – ho raccolto le istanze dei territori e le ho portate avanti nel loro interesse con grande senso di responsabilità. Non mi guardo mai indietro. Ogni momento, anche il più doloroso, è stato un passo verso il futuro e questo è ciò che continuerò a fare con la caparbietà e la forza che mi contraddistinguono. Cadere fa parte della vita, sapersi rialzare è ciò che fa la differenza”.

“Ringrazio Fratelli d’Italia che ha compreso l’importanza di sostenere queste mie battaglie – conclude – e mi offre l’opportunità di portarle avanti con ancora più vigore e sostegno, così come mi auguro di poter rappresentare un valido contributo per Giorgia Meloni che ho sempre stimato per la sua capacità, la sua forza e il suo coraggio”.