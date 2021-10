Covid-19, Meloni: Governo non potenzia mezzi pubblici, con green pass su lavoro aumentano affollamenti

La Meloni attacca il governo sulla situazione dei mezzi pubblici, sempre stracolmi

l presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, osserva che “non solo il governo non ha potenziato in alcun modo i mezzi pubblici, che continuano a essere i luoghi con più assembramenti e facilità di contagio, ma con l’imposizione del green pass sul lavoro ha anche provocato la reazione opposta, facendo saltare corse e aumentando gli affollamenti su mezzi già stracolmi. Stanno creando delle bombe sociali – continua la parlamentare su Facebook -, massacrando il settore socio-economico già in ginocchio, schierando i cittadini gli uni contro gli altri e il tutto senza avere alcuna contezza di ciò che fanno. Siamo oltre il paradosso”.

Una situazione che spesso condiziona la mobilità dei tanti pendolari romani che ogni giorno devono fare i conti i mezzi Atac sempre stracolmi di gente.