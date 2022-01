Covid, a Roma 15% pubblici esercizi a orario ridotto per quarantene e contagi

L'allarme del presidente della Fiepet Confesercenti di Roma Claudio Pica.

Oltre duemila aziende a Roma hanno dovuto ridurre l’orario a causa di quarantene e casi covid he hanno colpito i lavoratori, e qualche imprenditore. Si tratta del 15% circa dei pubblici esercizi.

“Il 4%, 600, stimiamo abbia dovuto chiudere temporaneamente per gli stessi motivi”. Lo dice il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma Claudio Pica.

“Negli ultimi 20 giorni ci risulta anche un calo di consumi importante, per esempio della semplice tazzina del caffe’, con 30% in meno di consumi rispetto alla media. Questo per un mix di fattori, dalla paura di entrare nei locali all’aumento dello smart working fino ai contagi”.