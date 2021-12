Covid: aumentano i contagi tra gli autisti Atac. Per Fd’I, “la giunta non li tutela”

"Lo scorso 10 dicembre ho presentato un'interrogazione urgente all'assessore ai Trasporti Patanè per chiedere quali iniziative avesse intenzione di prendere per garantire che i posti a sedere in prossimità del conducente rimanessero inibiti e per sapere chi provvedesse a tenerli liberi nel caso fossero occupati", scrive su Facebook il consigliere comunale Federico Rocca

photo crediti: Atac Roma