Covid: Meloni, pronto nuovo dossier FdI da banchi a rotelle a mascherine

“Regione Lazio di Zingaretti ha buttato, per mascherine, 11 milioni di euro degli italiani”

“Pubblichiamo un nuovo dossier che sarà disponibile nelle prossime ore sul sito di Fratelli d’Italia, che rimette insieme tutte le vicende sulle quali mi piacerebbe che ci fosse un’attenzione maggiore da parte della grande stampa”, a proposito dell’emergenza Covid-19. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

“L’11 settembre – ha sottolineato – vengono acquistate 100 milioni di mascherine al costo di 1,05 euro ciascuna, per il tramite di una società olandese che ha un unico dipendente. Negli stessi giorni, la Regione Marche guidata da un esponente di Fratelli d’Italia (Francesco Acquaroli, ndr) comprava le mascherine a 0,37 euro ciascuna. Quindi, il prezzo di 1,05 è un po’ alto. Negli stessi giorni, la gestione commissariale rifiuta un’offerta da 0,70 euro a mascherina”.

“Per i banchi monoposto – ha aggiunto Meloni – il Governo ha pagato almeno 18 euro in più per ognuno rispetto a quanto calcolato dall’Anac e 110mila banchi a rotelle sono stati ritirati perché non a norma. Poi c’è questo signor Di Donna indagato, ex collega di studio dell’ex premier Giuseppe Conte, però non vedo grandi notizie”.

Per quanto riguarda gli enti locali, “la Regione Lazio di Zingarettinella migliore delle ipotesi ha buttato 11 milioni di euro degli italiani” a proposito dell’acquisto di mascherine.