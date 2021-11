Covid: Regioni, maggiori spese per 8 miliardi, il deficit va sanato

"questo oltre ad essere un impegno mastodontico ha comportato un aumento di risorse dedicate"

Dal potenziamento degli ospedali, alla campagna vaccinale e al personale dedicato, al tracciamento: “questo oltre ad essere un impegno mastodontico ha comportato un aumento di risorse dedicate.

Parliamo di maggior costi di più per 8 miliardi”, solo in parte coperti dalla risorse stanziate dal governo, “diventa insostenibile che questi costi aggiuntivi siano a carico delle Regioni. Sono risorse che non ci sono e il rischio è che molte vadano in disavanzo, non per cattiva gestione ma per scelte del governo, per le quali ci siamo messi a disposizione”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.