“Crisi turismo a Roma”, consiglio con Garavaglia e Orlando

Domani, giovedì 24 febbraio, dalle ore 10 alle 14. Onorato, basta turismo casuale nella Capitale Assessore, portare servizi adeguati per quello di alta gamma

Ministri Garavaglia e Orlando in Campidoglio per parlare della crisi del turismo a Roma. Domani, giovedi’ 24 febbraio, dalle ore 10 alle 14, si terra’ una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina sul tema “La crisi del turismo di Roma” allargata a rappresentanti del Governo, della Regione Lazio e ai rappresentanti di categoria e alla sigle sindacali. Dopo i saluti della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, interverranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ministro del turismo Massimo Garavaglia, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando. Inoltre sono previsti anche gli interventi dell’assessore a Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio Claudio Di Berardino, l’assessora al turismo della Regione Lazio Valentina Corrado, l’assessore ai Grandi eventi, Sport e turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli, i presidenti dei gruppi capitolini e le principali categorie di settore.

“Non vogliamo avere un turismo casuale a Roma. C’e’ quello religioso e quello di alta gamma, che pero’ non ha servizi adeguati e su cui stiamo lavorando per portarli nel piu’ breve esempio possibile. E poi ci sono i grandi eventi”. Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, allo Sport e al turismo, durante il convegno ‘Il futuro parte con la Blue Economy’, organizzato dall’Autorita’ del sistema portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale.

“‘Roma e’ una citta’ che si deve vedere almeno una volta nella vita’. Questo e’ un meccanismo che ha fatto adagiare molte amministrazioni in passato – ha aggiunto Onorato – . Ma oggi quella sul turismo e’ ormai una competizione globale e i servizi sono il primo elemento per cui un turista decide se venire a Roma e se tornare a Roma. Civitavecchia diventa in tal senso un asset fondamentale per la nostra citta’. La direzione giusta e’ rendere sempre piu’ competitivi i servizi. A partire da connessioni rapide”, ha concluso l’assessore.