Dal sindaco della notte alla riduzione della Tari: ecco il programma di Gualtieri per Roma

“Il metodo è il noi, un programma partecipato, condiviso e aperto, il noi anche come metodo di governo di Roma”, ha esordito Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del suo programma per le elezioni amministrative di Roma 2021 al comitato elettorale di via Portonaccio. “L’ambizione è quella di esprimere una visione della città e del suo futuro oltre che un metodo per la realizzazione di questi obiettivi”, ha concluso. Inoltre “abbiamo lavorato su condivisione e concertazione con le forze sociali, una coalizione larga sia politicamente che dal punto di vista civico, radicata nei territori”.

“Sulla raccolta differenziata non è possibile arrivare oltre il 50 per cento in meno di due anni, dirlo sarebbe ingiusto, ma noi contiamo di arrivare al 70 per cento entro la fine della consiliatura” e “in cinque anni di ridurre la Tari del 20 per cento, non è possibile farlo subito e sarebbe scorretto dirlo”, ha aggiunto.

Ieri il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra aveva anticipato con un posto du Facebook alcuni punti del suo programma. “Tutti i servizi in 15 minuti, il sindaco della notte, orario prolungato della metropolitana nei week end, sostegno ai progetti per Roma presentati da under 35, residenze per ricercatori e giovani creativi, autonomie per i Municipi, piano emergenza rifiuti con primi effetti in 6 mesi”.

“Un programma scritto con centinaia di persone e aperto al contributo di tutte le romane e i romani – aggiunge -. ‘Noi’ è la parola chiave, sia per i progetti da realizzare, sia per il metodo di governo. C’è un’idea di città, che tiene conto del disastro degli ultimi anni, dei cambiamenti post-Covid, delle rivoluzioni climatica e tecnologica. In ogni zona, verde, sanità, scuole, sport e cultura dovranno essere a portata di mano. Una città dove donne e giovani si sentano a loro agio. Una città dove vengono ricucite le fratture fra i quartieri, dove si parla di uguaglianza e si aiutano i più fragili”.

Per Gualtieri, “grazie ai fondi dell’Europa ci sono le risorse per il distretto audiovisivo, per il verde, per la scuola, per la sanità, per la digitalizzazione. Il piano contiene le proposte innovative su governance, rifiuti, trasporti, rigenerazione urbana, smart city, ambiente, lavoro, cultura, turismo, commercio, agricoltura, welfare, casa, immigrazione, sicurezza. Proposte condivise dall’ampia coalizione di centrosinistra che, con sette liste, sostiene la mia candidatura a sindaco: Pd, sinistra, verdi, democratici solidali, socialisti, mondo civico dell’imprenditoria e del commercio”. E poi aggiunge: “Con questo programma vogliamo dare un nuovo volto a Roma e restituire alla Capitale il suo ruolo nel mondo. Per farla tornare efficiente, moderna e affascinante”.

