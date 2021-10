Domani a Roma i lavoratori della Whirlpool di Napoli

La manifestazione promossa da Fim Fiom e Uilm è stata convocata in concomitanza con il tavolo al Mise

Saranno quattro i pullman che domani mattina partiranno dallo stabilimento di via Argine direzione Roma per consentire a circa duecento lavoratori della Whirlpool di Napoli di partecipare alla manifestazione promossa da Fim Fiom e Uilm in concomitanza con il tavolo convocato per le ore 10:30 al Mise per un ulteriore confronto sulla vertenza.

Sarà un’ennesima settimana “calda” per gli operai Whirlpool che ieri in assemblea sono stati aggiornati dai segretari del sindacato sulle ultime fasi della trattativa. Per venerdì 22 ottobre è prevista una nuova udienza al Tribunale di Napoli sul ricorso presentato da Fim, Fiom e Uilm contro i licenziamenti dei 320 lavoratori di via Argine. Dal sindacato un appello a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo “affinchè continuino a far sentire la loro voce al fianco di questa vertenza”.