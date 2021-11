Domani Zingaretti presenterà “Pnrr, il Lazio parte”

Incontro con vertici regione per contenuti e investimenti

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, domani presenterà “Pnrr, il Lazio parte”. Infatti domani, giovedì 18 novembre, alle ore 17,30 presso l’Hotel Barceló Aran Mantegna in via Mantegna 130, a Roma, Zingaretti illustrerà alla stampa il piano del Lazio. L’iniziativa si svolgerà al termine di un incontro alla presenza della giunta regionale del Lazio, del presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi, del Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Andrea Napoletano, del Direttore Generale della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, di direttori regionali e dei presidenti delle società regionali nel corso del quale verranno chiariti e discussi in modo dettagliato contenuti, opportunità e investimenti che saranno realizzati con i fondi del Pnrr destinati al Lazio, integrati con quelli della programmazione europea e nazionale di importanza strategica per la nostra regione.

“L’occasione sarà dunque un momento di condivisione della governance, degli obiettivi e delle strategie di questa fase di investimenti mai visti in precedenza”. La conferenza stampa si svolgerà all’interno dell’Hotel.