Droni per trasportare farmaci e organi: il Lazio investe i fondi del Pnrr

Droni per trasportare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici. Un servizio reso possibile nel Lazio con i fondi del Pnrr e che servirà anche durante le emergenze. La Regione è una delle prime ad avviare un progetto di questo tipo grazie al Protocollo d’intesa firmato oggi (5 luglio 2022) tra la Regione e l’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nell’ambito della promozione della Mobilità Aerea Avanzata (AAM). Un sistema tecnologicamente avanzato per rafforzare i servizi offerti dalle Aziende sanitarie regionali che potranno intervenire con maggiore tempestività ed efficacia.

L’iniziativa partirà nel 2023 e fa parte di un più ampio progetto di Mobilità Aerea Avanzata che in futuro sarà in grado di trasportare anche persone e merci. Il Protocollo, firmato questa mattina dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, avrà una durata di 3 anni e prevede diverse fasi che includono lo studio dell’ambiente normativo sia aeronautico che urbanistico, operativo e tecnico, e l’analisi delle rotte utilizzabili e delle infrastrutture idonee per svolgere i servizi di mobilità aerea sul territorio del Lazio. Grazie alla collaborazione con Enac saranno individuate le soluzioni per consentire ai droni di consegnare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici e campioni biomedicali in caso di necessità. Il sistema di Mobilità Aerea Avanzata, declinato in questo particolare genere di trasporto, permetterà di utilizzare in maniera integrata la dimensione aerea in alternativa alla mobilità terrestre, con diversi vantaggi che miglioreranno la condizione di vita dei pazienti e potranno risolvere situazioni di emergenza. Consentirà inoltre anche un basso impatto ambientale locale grazie alla riduzione dei consumi, del rumore e delle emissioni.

“L’utilizzo dei droni per il trasporto dei farmaci, degli organi e del plasma, rappresenta una vera e propria innovazione che colloca il Servizio sanitario regionale all’avanguardia in Europa poiché esperienze di prototipi avanzati le stanno eseguendo in Germania. Il protocollo firmato oggi con ENAC e ADR è il frutto della delibera di Giunta che ho firmato insieme al collega Mauro Alessandri ed oggi ha visto il suo compimento nel protocollo firmato dal presidente Zingaretti. Il Lazio ha programmato l’utilizzo dei droni nella Missione 6 del nuovo PNRR soprattutto nelle aree interne o nei momenti di grande emergenza”, spiega l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.