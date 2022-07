Edilizia: Gioia Gorgerino nuova presidente Cefme-Ctp

L'organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e Provincia.

È l’ingegnere Gioia Gorgerino la nuova Presidente del Cefme-Ctp, organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e Provincia. L’ente è gestito dalle parti sociali del settore, l’Ance Roma – ACER e i sindacati. Gorgerino è la prima donna a ricoprire la carica di Presidente all’interno del Cefme-Ctp.

«Tante sfide attendono Roma nei prossimi anni: il Giubileo del 2025, il Pnrr, speriamo anche l’Expo 2030. Il Cefme-Ctp avrà dunque un ruolo da protagonista, perché sarà essenziale non soltanto “fare” ma soprattutto “fare in sicurezza”. Intendo dunque, sotto la mia presidenza, rilanciare la centralità dell’ente e promuovere, con costanza e determinazione, la cultura della sicurezza, basata in primo luogo sulla formazione dei lavoratori. Nuove tecnologie e qualificazione delle imprese sono imprescindibili per lo sviluppo del settore edile», afferma Gioia Gorgerino.