Elezioni, Calenda fa marcia indietro e rompe con il Pd

Azione rompe il patto elettorale con il Pd. “Non intendo andare avanti con questa alleanza”, ha detto il leader Carlo Calenda intervenendo a Mezz’ora in più” su Rai3. “L’ho comunicato poco fa al Pd”, ha aggiunto il numero uno di Azione.

“E’ una delle decisioni più sofferte che ho preso da quanto sono in politica”, ha puntualizzato. “Non mi sento a mio agio con questo, non c’e’ dentro coraggio, bellezza, serieta’ e amore a fare politica cosi’ ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza”.

“Alla vigilia di queste elezioni ho intrapreso un negoziato col Pd, non ho mai voluto distruggere il Pd, con con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di governo. Ma mano a mani si univano pezzi che stonavano”, ha aggiunto il leader di Azione. “Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi. MI sono un po’ perso”.

“Letta sapeva cosa sarebbe accaduto, gia’ da ieri”. Lo aveva avvertito? “Assolutamente”, ha detto il leader di Azione sottolineando che “Nei giorni scorsi sono andato da Enrico Letta e gli ho proposto di fare un’alleanza netta e che rinunciavo ai collegi, avrei accettato anche solo il 10%”.