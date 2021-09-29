Elezioni comunali, retrospettivi Roma

I dati indicano nella prima tabella i voti, le percentuali e i seggi ottenuti da ciascun candidato/lista, al primo turno e al ballottaggio, nelle elezioni comunali del 2016; nella seconda tabella i voti e le percentuali ottenuti da ciascuna lista nelle elezioni Europee del 2019.
COMUNALI 2016 VOTANTI 57,03%
CANDIDATI VOTI % BALL. %
RAGGI VIRGINIA 461.190 35,26 67,15
GIACHETTI ROBERTO 325.835 24,91 32,85
MELONI GIORGIA 269.760 20,62
LISTE VOTI % SEGGI
MOVIMENTO 5 STELLE 420.435 35,33 29
PARTITO DEMOCRATICO 204.637 17,19 6
#ROMATORNAROMA 49.457 4,16 1
DEMOCRATICI E POPOLARI 17.378 1,46
RADICALI FEDERALISTI LAICI ECOLOGISTI 14.165 1,19
LAICI CIVICI SOCIALISTI 7.716 0,65
FEDERAZIONE DEI VERDI 5.827 0,49
ITALIA DEI VALORI 3.085 0,26 – Totale coalizione 302.265 25,4
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE 146.054 12,27
CON GIORGIA MELONI SINDACO 40.441 3,40
NOI CON SALVINI 32.175 2,70
P.LIBERALE ITALIANO 10.749 0,90
FEDERAZIONE POPOLARE 4.146 0,35 Totale coalizione 233.565 19,63
ALFIO MARCHINI SINDACO 56.686 4,76
FORZA ITALIA 50.842 4,27
ROMA POPOLARE 15.453 1,30
LISTA STORACE 7.391 0,62
RIVOLUZIONE CRISTIANA 1.747 0,15
RETE LIBERALE 1.225 0,10
MOVIMENTO CANTIERE ITALIA 1.124 0,09 Totale coalizione 134.468 11,3
SINISTRA X ROMA 46.774 3,93
CIVICA PER FASSINA SINDACO 6.006 0,50 – Totale coalizione 52.780 4,43
CASAPOUND ITALIA 14.118 1,19
PARTITO COMUNISTA 9.917 0,83
LISTA DEL GRILLO PARLANTE- NO EURO 4.722 0,40
UNIONE PENSIONATI 1.131 0,10
MOVIMENTO PER ROMA 1.032 0,09
LEGA CENTRO 719 0,06
CON GIOIA! VIVA L’ITALIA 281 0,02 – Totale coalizione 7.885 0,66
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7.480 0,63
CODACONS X ROMA 2.578 0,22
PATRIA IORIO SINDACO 2.576 0,22
ITALIA CRISTIANA 1.185 0,10
ASSOTUTELA 878 0,07 – TOTALE 1.190.130 44
EUROPEE 2019 VOTANTI 48,91%
LISTE VOTI %
PARTITO DEMOCRATICO 338.885 30,62
LEGA SALVINI PREMIER 285.318 25,78
MOVIMENTO 5 STELLE 194.545 17,58
FRATELLI D’ITALIA 96.299 8,70
FORZA ITALIA 61.638 5,57
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 44.310 4,00
LA SINISTRA 31.731 2,87
EUROPA VERDE 24.614 2,22
PARTITO COMUNISTA 9.934 0,90
PARTITO ANIMALISTA 5.152 0,47
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE 4.601 0,42
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 4.084 0,37
POPOLARI PER L’ITALIA 2.521 0,23
PARTITO PIRATA 2.162 0,20
FORZA NUOVA 1.050 0,09 TOTALE 1.106.844