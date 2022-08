Elezioni: D’Amato, per candidatura “sono a disposizione di Letta”

"Adesso noi siamo impegnati fortemente per le elezioni del 25 settembre, poi tutto ciò che riguarderà le regionali lo vedremo insieme dopo", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità

Per quanto riguarda la candidatura alle elezioni nazionali “non escluderei nulla, ovviamente come tutti gli altri io sono a disposizione del segretario Letta per quello che si riterrà più utile”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine di un evento a Borgo santo spirito a Roma.

“Adesso noi siamo impegnati fortemente per le elezioni del 25 settembre, poi tutto ciò che riguarderà le regionali lo vedremo insieme dopo – ha spiegato D’Amato -. Non escluderei nulla, ovviamente come tutti gli altri io sono a disposizione del segretario Letta per quello che si riterrà più utile”.