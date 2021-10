Elezioni: seggi aperti alle 7, si vota fino alle 15

Info utili per i cittadini chiamati a votare

I seggi tornano aperti dalle 7 di questa mattina fino alle 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Nell’ultima rilevazione del Viminale, ieri sera alle 23 avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Nel 2016 – quando si votava in un solo giorno – era stato del 61,49%.