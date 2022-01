Eur Spa: conferito incarico, Angela Maria Cossellu nuovo ad

Presidente Simoni, sviluppare nostre grandi potenzialità

Il Consiglio di Amministrazione di EUR S.p.A. (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunito nella sua prima seduta in data odierna, sotto la presidenza di Marco Simoni, ha conferito ad Angela Maria Cossellu l’incarico di Amministratore Delegato e le deleghe operative. Nell’aprire i lavori del nuovo Consiglio che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il Presidente e l’Amministratore Delegato, unitamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, hanno espresso parole di considerazione e di ringraziamento per il Consiglio di Amministrazione uscente, oltre che un sentito ringraziamento agli Azionisti. I

l presidente Marco Simoni ha poi indicato la priorità del nuovo mandato: “L’Eur rappresenta l’area di Roma che più di altre, combinando la modernità e la storia, può contribuire al rilancio e allo sviluppo innovativo di un ruolo sempre più internazionale per la città di Roma. L’attrattività del suo iconico patrimonio storico-immobiliare, in gran parte affidato alla gestione e valorizzazione di questa Società, insieme alla presenza di importanti aziende nazionali e internazionali rappresenta un forte vantaggio competitivo”. “Spetta a noi in continuità con il lavoro svolto ed in piena collaborazione con gli Azionisti – continua Simoni – sviluppare al massimo, nel corso di questo mandato, le grandi potenzialità infrastrutturali e di attrattività di EUR SpA.

Prima tra tutte La Nuvola, centro congressuale e culturale aperto a tutta la città e al mondo”. “Occorre farlo con una visione ampia e l’obiettivo – conclude il neopresidente – di cogliere le importanti opportunità di sviluppo che si aprono in questa fase di crescita per Roma e per il Paese, in un’ottica di inclusività e di apertura”. L’A.D. Angela Maria Cossellu ha invece dichiarato: “Sono orgogliosa dell’incarico che mi è stato conferito. Metterò a disposizione della Società con entusiasmo le mie competenze e l’esperienza maturata nella mia carriera, per guidarla al raggiungimento di tutte le opportunità di sviluppo. L’obiettivo è migliorare il posizionamento di Eur SpA nel contesto nazionale ed internazionale, nel mercato mondiale dei congressi, del leisure e dei grandi eventi, e incrementare i risultati di business. Sono anche felice di poter contribuire, valorizzando al massimo le potenzialità di Eur SpA, allo sviluppo di Roma. Il dialogo con la città sarà fondamentale anche per raggiungere nuovi risultati economici”.