Expo 2030: al via iter di costituzione comitato promotore Roma

Ok in giunta capitolina

La Giunta Capitolina ha approvato una delibera, che sara’ sottoposta all’Assemblea, sulla costituzione del Comitato Promotore per la candidatura di Roma a EXPO 2030 e la proposta di Statuto dello stesso Comitato. Il Comitato sara’ quindi costituito, assieme a Roma Capitale, da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.

Altri soggetti, pubblici o privati, in grado di offrire un contributo rilevante al progetto di candidatura potranno aderire successivamente. Il Comitato avra’ il compito di promuovere, organizzare e predisporre la candidatura di Roma a ospitare l’EXPO 2030, attuando le iniziative necessarie.

Le attivita’ saranno realizzate direttamente o con il supporto di Ze’tema Progetto Cultura s.r.l., societa’ strumentale di Roma Capitale. Il Presidente del Comitato e il Direttore Generale sono nominati dai Promotori su proposta del sindaco di Roma Capitale in sede di atto costitutivo, per l’intera durata dello stesso Comitato.

I ruoli saranno ricoperti rispettivamente, come nella fase iniziale della candidatura, dall’ambasciatore Giampiero Massolo e da Giuseppe Scognamiglio. Per sostenere la candidatura, il Governo ha stanziato in legge di bilancio 15 milioni di euro, su due anni. Roma Capitale, Regione Lazio, Citta’ metropolitana di Roma Capitale e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma metteranno a disposizione 1 milione di euro ciascuno. Altri fondi potranno essere reperiti tramite sponsorizzazioni e fundraising.

“La definizione del Comitato Promotore e’ un passaggio importante nel percorso della candidatura di Roma a ospitare EXPO2030 che abbiamo presentato il 3 marzo scorso a Dubai. Quella di Roma EXPO2030 e’ infatti una sfida fondamentale e un’occasione irripetibile per la Capitale e per tutto il Paese. Vogliamo un’EXPO nel segno dell’inclusione e della sostenibilita’, che sia una cornice ideale per ospitare idee e progetti ambiziosi provenienti da tutto il mondo e allo stesso tempo una grande opportunita’ di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile”, ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.