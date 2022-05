Ok dall'aula

Si costituisce ufficialmente il comitato promotore per la candidatura di Roma a Expo 2030. Lo prevede la delibera licenziata dall’assemblea capitolina all’unanimità con 42 voti favorevoli. In Aula Giulio Cesare per la discussione generale e il voto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.