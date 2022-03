Expo 2030: Gualtieri, “Roma è la città giusta per l’esposizione” – VIDEO

Il sindaco presenta la candidatura della Capitale con un video che mostra la città dall'alto, con droni che viaggiano tra reperti archeologici, scorci naturali e le più moderne strutture come il Centro Congressi La Nuvola e le sedi di Università e centri di ricerca

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla vigilia della partenza per Dubai della delegazione italiana, attraverso un video sugli account social di Expo 2030 sostiene la candidatura della Capitale italiana a ospitare l’esposizione universale.

“Sono entusiasta di poter presentare la candidatura di Roma, per un evento così stimolante come l’Esposizione universale – spiega Gualtieri nel filmato -. La trasformazione urbana è vista sempre di più come un punto di svolta, e Roma è pronta a fare la sua parte. Il nostro progetto per Roma Expo 2030 indicherà un modo nuovo di promuovere la convivenza urbana. Roma è il posto giusto per discutere di questi temi, perchè cultura, natura e innovazione, sono parte della nostra identità”.

🇮🇹 Per prepararci a scoprire la nuova Era, il Sindaco @gualtierieurope ci racconta perché Roma rappresenta la città del futuro. 🇬🇧 To prepare us to discover the new Era Mayor @gualtierieurope tells us why Rome represents the city of the future. #Expo2030Roma pic.twitter.com/fdg1ag4iMQ — Expo2030 Roma (@Expo2030Roma) March 2, 2022

Il video mostra la città dall’alto, con droni che viaggiano tra i reperti archeologici, gli scorci naturali e le più moderne strutture come il Centro Congressi La Nuvola e le sedi delle Università e centri di ricerca. “Siamo la patria di urbanisti e architetti di fama mondiale – prosegue Gualtieri -. Siamo la città più verde d’Europa, un luogo dove città e campagna hanno trovato il modo di coesistere. E possono così contribuire a plasmare le città del futuro. Ospitiamo università e centri di ricerca, all’avanguardia nell’innovazione. Siamo una città cosmopolita e inclusiva. Nel corso dei nostri 3.000 anni di storia abbiamo reinventato noi stessi numerosissime volte. Abbiamo le meraviglie del passato a portata di mano. Adesso vogliamo mostrare i modi per affrontare le grandi sfide del futuro”.

La candidatura e il progetto di Roma saranno presentati ufficialmente domani, 3 marzo, nel padiglione italiano di Expo Dubai alle ore 17:00 locali (ore 14:00 italiane) alla presenza del sindaco Gualtieri, del presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030 Giampiero Massolo, dell’architetto di fama internazionale Carlo Ratti e del commissario per l’Italia a Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti. Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi dei ministri italiani degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. “Non vediamo l’ora di vedervi tutti a Roma”, è l’appello finale di Gualtieri nel video promozionale.