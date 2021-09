Expo 2030: Sala, è buona notizia se me lo chiedono aiuterò

Sala appoggia la candidatura di Roma, "evento significativo che porta tanto di buono"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Il dibattito sulla candidatura di Roma, quale città ospitante dell’Expo 2030, continua a ricevere consensi. Una vetrina per la Capitale e per l’Italia intera che non lascia indifferenti anche i vertici politici delle altre grandi città italiane.

La candidatura di Roma ad ospitare l’expo del 2030 secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è stato anche commissario di Expo 2015 é “una buona notizia” come ha spiegato a margine del confronto tra candidati sindaci promosso da La Repubblica. “L’Expo è evidente che è un evento significativo che porta tanto di buono, poi bisogna gestirlo al meglio. Se mi chiederanno una mano gliela darò volentieri”, ha aggiunto.