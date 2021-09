Expo 2030: Tagliavanti (Camera commercio Roma), obiettivo importante di rilancio

"er tutte le imprese del territorio e, più in generale, per tutta la città"

La candidatura di Roma a ospitare Expo 2030 ufficializzata questa mattina dal presidente del Consiglio Mario Draghi, “che ringrazio pubblicamente, è un’opportunità molto importante di rilancio per tutte le imprese del territorio e, più in generale, per tutta la città. Finalmente – dichiara il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – abbiamo di fronte una sfida internazionale che dobbiamo centrare a tutti i costi per recuperare il terreno perduto in questi ultimi anni a causa di una crisi economica pesante, aggravata dalla pandemia”.

“La possibilità concreta di raggiungere questo risultato, che rilancerebbe la Capitale d’Italia e il Paese intero, deve indurci a lavorare tutti insieme – Governo centrale, Istituzioni territoriali e sistema imprenditoriale – senza badare a interessi di parte. La Camera di Commercio di Roma è pronta a mettere in campo le forze e le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo che tutti auspichiamo. Servirà una programmazione e una capacità di visione seria, costante e congiunta. Mettiamocela tutta – conclude Tagliavanti – per guardare al futuro di Roma e dell’Italia con più fiducia e ottimismo”.