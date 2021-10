Ferilli, con Raggi via rapporto malefico politica-interessi

Gestire Roma è un'impresa. Sinistra riparta da chi è più in basso

“Se nel 2016 Virginia Raggi ha avuto tanti consensi i motivi sono diversi: prima di tutto ci sono molti romani di sinistra che l’hanno scelta per protesta verso il Pd che ha usato un comportamento vergognoso nei confronti di un sindaco eletto da quel partito. Contro Ignazio Marino, forse perche’ autonomo, si e’ messa in moto una campagna incredibile”. Lo dice Sabrina Ferilli in un’intervista pubblicata su ‘Domani’. Ferilli ritiene che “Virginia Raggi abbia soprattutto disinnescato quel rapporto malefico tra politica e gestione degli interessi puri della capitale”.

“Quanto al merito, gestire un Comune come Roma e’ veramente un’impresa per la mancanza di fondi perche’ le leggi mettono in croce i sindaci per qualsiasi cosa”, afferma Ferilli. “Forse semplifico – aggiunge parlando di politica nazionale – ma la sinistra dovrebbe ripartire da chi nella piramide sta piu’ in basso, ha meno difese e dovrebbe farlo capendo i cambiamenti radicali del modo di lavorare, produrre e consumare”.