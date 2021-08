Ferragosto: balneari Fiumicino, disagi per blackout

Un blackout ha limitato l'attività di alcuni stabilimenti balneari nella giornata di Ferragosto

Contrattempo di Ferragosto per alcuni stabilimenti e chioschi balneari ieri sera ed oggi per dei blackout elettrici a singhiozzo sul lungomare della Salute di Fiumicino. Ieri sera la corrente è saltata per un paio d’ore mentre oggi è mancata per tre ore e mezzo, dalle 13 alle 16.40, riferiscono dei titolari di attività.

“Ci sono stati dei disagi ieri sera ed oggi nel primo pomeriggio – spiegano – le cucine, le casse, i frigoriferi, hanno avuto degli stop ed oggi non abbiamo potuto servire una parte della clientela, che ha dovuto rinunciare al pranzo di Ferragosto. Non ci voleva, siamo sconcertati e faremo presente quanto accaduto”.