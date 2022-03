Food: Roma Capitale e Regione Lazio in prima linea per Policy virtuosa – VIDEO

Roma si avvicina agli standard di altre città europee per quel che riguarda soprattutto lo spreco alimentare e il consumo a Km zero. L’assessora Alfonsi commenta favorevolmente il “Primo Consiglio del Cibo di Roma Capitale”. La consigliera della Regione Leonori si augura una maggiore collaborazione

Ai microfoni di Radiocolonna.it interviene l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi. “ Il primo ‘’Consiglio del Cibo’’ è stato una tappa importantissima, ovvero l’avvio della food policy romana, perché tutte le città devono fare la loro parte su questo tema ma Roma ancora di più visto che ha importante vocazione agricola, che può veramente mettere in campo una filiera di sostenibilità a partire dal cibo, dalla sua produzione e dal suo consumo. Perché il diritto del cibo – sottolinea – è un diritto di tutti e noi dobbiamo garantire un cibo a tutti e di qualità, visto che la nostra città ha già molti prodotti col marchio “Roma” come ad esempio il pecorino, l’abbacchio, il carciofo, l’olio, e questo fa specie perché si tratta di una città e noi dobbiamo partire da questi prodotti non staccando i due momenti tra cibo di qualità e ciò che i cittadini romani consumano”.

In questo senso Sabrina Alfonsi sottolinea come sia importante far consumare prodotti a Km zero nelle mense scolastiche di Roma (come ricordato anche dall’Assessora comunale alla Scuola, Claudia Pratelli), “Se noi riusciamo a garantire a tutti i ragazzi romani che vanno nelle nostre scuole, almeno un pasto di qualità e sostenibile, con il giusto apporto calorico e basato su una dieta sana – rileva – noi garantiamo un diritto al cibo per tutti”.

Sull’importante concetto di Km zero Alfonsi ribadisce che se il cibo è prodotto a filiera corta e a Km zero, ma soprattutto sostenibile dal punto di vista dello sfruttamento della terra, sicuramente si sta facendo quello che si definisce il “ciclo dei rifiuti e il ciclo del cibo” ovvero dove il cibo viene prodotto deve essere consumato e i rifiuti devono essere smaltiti. ‘’ In quest’ottica – rileva – abbiamo firmato l’urban pack di Milano ed ora dobbiamo iniziare ad avere delle politiche sistemiche di food policy anche a Roma”.

Infine augurandosi che le attività nel settore della Regione e di Roma Capitale si rinsaldino al meglio, la capogruppo del PD in Regione Lazio, Marta Leonori sottolinea che ‘’ il Lazio fa la sua parte con le politiche agricole e con le politiche relative al cibo, ma anche con misure straordinarie come il bando “Lazio a Km zero” che sta procedendo in maniera molto positiva a supporto non solo dei produttori agricoli ma anche dei ristoratori del nostro territorio e poi abbiamo della collaborazioni con Roma Capitale che spero possano rinsaldarsi’’.