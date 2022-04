Fregene, balneari lanciano sos: salvare la stagione con opere urgenti

Dopo colpi mareggiata; 'barriera soffolta solo a settembre'

La forte mareggiata dello scorso weekend ha lasciato il segno nel morale dei balneari di Fregene che lanciano un nuovo sos ed una richiesta a Regione Lazio e Comune di Fiumicino: salvare la stagione balneare con un intervento di difesa di somma urgenza per almeno un chilometro di costa tra Fregene sud e centro, martoriata dall’erosione. Il crollo di alcune cabine dello storico stabilimento La Nave sono la fotografia delle rinnovate preoccupazioni perche’, con il rischio di nuove mareggiate anche in primavera, non si puo’ attendere, dicono i balneari, la realizzazione della barriera soffolta di 800 metri, prevista per la seconda decade di settembre.

“La barriera soffolta sara’ avviata solo a settembre, sempre sperando non ci siano ritardi burocratici – afferma Simonetta Mancini, presidente di Balnearia Litorale Romano – la mareggiata violenta dello scorso weekend pero’ ci dimostra che le sorprese negative sono dietro l’angolo e c’e’ il rischio di nuove mareggiate anche in primavera che possono pregiudicare, acuendo la grave erosione e la profondita’ residua della spiaggia, la nuova stagione balneare, gia’ al lumicino come premesse, e quindi ci appelliamo a Regione e Comune affinche’ ci sia intanto almeno un intervento di somma urgenza per salvarla”.

Intanto, questa mattina l’amministrazione comunale di Fiumicino ha fatto scattare, in vista delle festivita’ pasquali, la pulizia delle spiagge libere sui suoi 24 chilometri di costa. Gli interventi di vagliatura e livellamento sono partiti dal nord, dalla spiaggia di Passoscuro. Poi proseguiranno verso sud, con ultima tappa presso il Lungomare della salute di Isola Sacra.