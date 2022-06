Giovani: fondi della Regione per le start up nel Lazio

Per partecipare bisogna essere in tre. Alle idee migliori andranno 25mila a fondo perduto. Il Bando scade il 30 luglio.

I candidati devono essere under 35 e avere un’idea imprenditoriale da realizzare. È quanto richiesto dalla seconda edizione del bando “Vitamina G-2022” indetto dalla Regione Lazio. Nella prima edizione, spiegano a ‘’Il Messaggero’’ da via Cristoforo Colombo, sono stati realizzati un centinaio di progetti, tutti firmati da giovani: a Tor Pignattara un coworking a baratto; a Magliana la creazione di una scuola calcio femminile under 14; un progetto di riforestazione urbana nel V Municipio; teatro nelle carceri; comunità energetiche nei piccoli Comuni del Lazio.

Lo scorso anno i vincitori hanno incassato contributi totali per oltre 2,3 milioni di euro. All’epoca del lancio della prima edizione, il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, aveva parlato di «una grande scommessa per la nuova generazione». Vitamina G2 – realizzato nell’ambito del programma Generazioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù – torna dunque con l’obiettivo di offrire sostegno economico e tecnico alle iniziative dei giovani rispetto, promuovendo opportunità e, nello stesso tempo, partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica.

I progetti presentati dovranno riguardare valorizzazione del territorio e turismo; rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e tutela dell’ambiente; inclusione sociale, integrazione, parità, pari opportunità e cittadinanza attiva; cultura e creatività; qualità della vita, sport e benessere psicofisico.

Bastano 3 amici, residenti nel Lazio, e un’idea per un bando semplice e accessibile che chiama a raccolta gruppi di ragazzi non costituiti formalmente. Possono aderire anche le Associazioni Giovanili singole o riunite in Associazione temporanea di Scopo (ATS), con sede legale nel Lazio e il consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti).

Per ogni progetto, il contributo sarà di massimo 25mila euro a fondo perduto.

Per presentare i progetti c’è tempo fino al 30 luglio. Le domande potranno essere presentate online tramite il sito https://app.regione, lazio.it/vitaminag2. La Regione ha attivato anche un numero verde 800 98 97 96.1 progetti che vinceranno saranno accompagnati passo dopo passo da tutor dedicati. L’obiettivo è rendere VitaminaG un incubatore di progetti di innovazione sociale e realtà giovanili, il tutto Made in Lazio.