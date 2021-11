Giovani: Marinone (Pd), per i ragazzi lavoro, cultura e spazi in ogni Municipio

Il Delegato dal sindaco Gualtieri alle Politiche giovanili promette la creazione di nuovi luoghi di aggregazione dove i giovani possano diventare motore di rinascita culturale per Roma

Un centro per i giovani in ogni | Municipio, la rigenerazione degli spazi urbani e la spinta all’incontro tra i ragazzi e il mondo delle imprese. In una pausa dei lavori dell’Assemblea capitolina Lorenzo Marinone, 28 anni, consigliere comunale Pd, alle spalle già due mandati nel Municipio di Monteverde, racconta al ‘’Corriere della sera’’ come intende declinare la delega alle Politiche giovanili che gli ha assegnato Roberto Gualtieri due giorni fa.

Come è nata questa delega?

«Il sindaco ha voluto affidare questo incarico a una persona che potesse rappresentare al meglio il mondo dei giovani in connessione con la maggioranza, lo ha voluto dare al consigliere più giovane della lista ma dotato comunque di una esperienza amministrativa».

Quali sono le priorità che vi siete dati assieme al sindaco?

«Mi occuperò molto di tutto quello che riguarda la rigenerazione urbana, la creazione di nuovi spazi di aggregazione, la fruizione culturale e la creazione di lavoro».

Un esempio di area da rilanciare a vocazione giovane?

«Tutta la zona di Testaccio, il polo dell’ex Mattatoio è da prendere ad esempio e riqualificare. E poi i casali nelle ville storiche, ce ne sono diversi tra Villa Pamphilj e Villa Ada, che potrebbero essere adibiti ad attività culturali, per il terzo settore, in uso alle associazioni e per le startup. Garantirebbero un presidio di sicurezza e occasioni di lavoro».

Gualtieri ha parlato più volte della volontà di creare centri per i giovani, cosa ne pensa?

«Vorremmo aprire un centro giovani spazi con coworking e sale dedicate a cultura e associazioni in ogni Municipio, oggi ce n’è uno solo in centro. Spazi dove i giovani possano diventare motore della rinascita culturale di Roma».

Sarà lei ii «sindaco della notte», incarico di cui si era parlato in campagna elettorale? «No, non spetterà a me quella delega».