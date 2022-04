Giubileo: Gualtieri, lavoriamo con Santa sede e governo

Proposte Roma pronte

A livello istituzionale, quello individuato per l’organizzazione del Giubileo del 2025 “è un buon assetto, efficace, che ci consentirà di affrontare una sfida molto importante e impegnativa. Lavoriamo a stretto contatto con la Santa Sede e il governo per mettere a punto il piano generale di indirizzo che il tavolo istituzionale dovrà approvare e poi come commissario procederò alla redazione del piano dettagliato”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla commissione capitolina speciale Giubileo 2025 nella Sala delle Bandiere del Campidoglio.

“Il piano degli interventi riguarderà non solo le aree direttamente interessate dai pellegrinaggi ma anche altre zone della città, soprattutto quelle meno centrali – ha aggiunto -. Si possono individuare alcuni grandi comparti tra gli interventi a valere sulle risorse specifiche del Giubileo e quelli finanziati dal Pnrr: interventi infrastrutturali e di mobilità, insieme di percorsi pedonali; riqualificazione delle aree intorno, al Vaticano, alle basiliche, le aree giubilari e 15 sagrati di chiese di periferia, oltre alla sistemazione dell’area di Tor Vergata; ci saranno anche interventi di alto valore simbolico, come la valorizzazione dell’area archeologica centrale. Il tutto in un contesto di potenziamento delle attività di pulizia, decoro, sicurezza, servizi sociali e partecipazione delle periferie”.

In linea di massima “sono previsti interventi complementari nel Pnrr a partire dai 500 milioni di Roma Caput Mundi. Il programma è definito, stiamo interloquendo con il governo, molte opere coincidono, poiché i tempi di scadenza del Pnrr e del Giubileo sono vicini, 2026 e 2025”, ha sottolineato il sindaco, ricordando che in sede di commissione “sarebbe corretto non annunciare troppi dettagli perché ora andremo a dire al governo quali intenzioni noi presentiamo, poi quando si passerà dal piano generale a quello particolare potremo entrare nello specifico”.