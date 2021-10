Giubileo, Gualtieri: “presto incontrerò Draghi, ci saranno risorse in più in legge bilancio”

Così il neo sindaco a riguardo di uno dei grandi eventi che avverranno sotto il suo mandato

“Se incontrerò Draghi per il Giubileo? Si, lo incontrerò presto. Adesso il governo è impegnato sulla legge di bilancio che, come sapete, è molto importante anche per Roma. Ci saranno risorse per il Giubileo come abbiamo chiesto e come sapevamo che il governo avrebbe fatto”.

Lo ha detto il neoeletto sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della prima uscita pubblica al centro anziani del quartiere Tiburtino III. “Sono molto soddisfatto del lavoro che si sta svolgendo – ha aggiunto -. Lasciamo lavorare bene il Governo, come sempre fa. Poi parleremo del Giubileo e della governance. Avere un Governo che lavora bene, che è amico di Roma, è una grande risorsa: sono molto contento di avere una collaborazione molto stretta col presidente Draghi”.