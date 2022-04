Giubileo: Gualtieri, vorremmo allestire nuovo ostello gioventù a Roma

"La nostra capacità ricettiva sarà il nostro biglietto da visita".

Realizzare un nuovo ostello della gioventu’ in vista del Giubileo del 2025. Ne ha parlato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della sua audizione di fronte alla Commissione capitolina speciale sul Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Calenda.

“La nostra capacita’ ricettiva sara’ il nostro biglietto da visita. Sarebbe bello allestire un nuovo ostello della gioventu’ per accogliere ragazze e ragazzi nell’anno giubilare”, ha detto Gualtieri. “Pensiamo di sviluppare progetti in tutti i Municipi – ha aggiunto – ovviamente anche un media center giubilare”.

Per l’Anno Santo straordinario del 2015 venne realizzata una struttura ricettiva per giovani in due padiglioni del Santa Maria della Pieta’, per un totale di 140 posti letto, che pero’ non ha aperto al pubblico.