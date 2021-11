Giubileo: Zingaretti, a lavoro con il sindaco di Roma

'Capitale avrà ruolo centrale, importante partire bene'

“Ovviamente tutto quello che noi stiamo facendo riguarderà tutti i comuni della regione e in quota parte molto rilevante, anche la Capitale, che ha un ruolo non solo per il numero di abitanti, ma per il ruolo strategico che ricopre. Sappiamo poi che il sindaco (Gualtieri ndr) sta già lavorando, in collegamento con noi, sulla programmazione per il Giubileo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione dell’iniziativa ‘Pnrr, il Lazio parte’, all’Hotel Barceló Aran Mantegna di Roma, dove hanno partecipato, oggi pomeriggio, tutti i componenti della giunta regionale del Lazio, il presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi, del Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Andrea Napoletano, il Direttore Generale della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, alcuni direttori regionali e i presidenti delle società regionali.

“Abbiamo veramente una fase di grande espensione della buona spesa pubblica su tre grandi capitoli: digitalizzazione, green economy, per creare lavoro e cambiare in meglio il territorio, e inclusione sociale – ha sottolineato Zingaretti -. Posso dire che forse mai c’è stata una capacità di investimento finanziario nella storia della regione Lazio come quello che stiamo vivendo in questo momento. Quindi è importante partire, partire bene e partire in maniera collegiale come stiamo facendo in queste ore”, ha concluso.