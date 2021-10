Green Pass, Cgil: impatto su Atac da prossima settimana, si rischia il caos

"Non siamo in grado di stimare l'impatto reale di eventuali assenze"

“Fino ad oggi non c’e’ stata programmazione sul Green Pass in Atac, come nella maggior parte delle realta’ italiane. E non siamo in grado di stimare l’impatto reale di eventuali assenze, peraltro valutabile appieno dalla prossima settimana, in quanto nel weekend il servizio e’ gia’ ridotto. Sono, infatti, molti i lavoratori dell’Atac storicamente impegnati nelle operazioni di scrutinio”. Lo afferma e Eugenio Stanziale, segretario della Fiat Cgil di Roma e Lazio.

Stanziale si dice preoccupato “dal fatto che dal 15 la citta’ possa essere invasa dai mezzi privati. Gia’ da settembre il traffico e’ aumento del 20%-30%, dal 15 dovrebbe esserci anche il rientro dei dipendenti pubblici in sede. Si rischia il caos”.