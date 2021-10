Gualtieri a Testaccio, con lui Enrico Letta, il segretario del Pd e residente dello storico rione – VIDEO

Manifestazione del Pd a sostegno di Gualtieri

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Piazza Testaccio, la manifestazione del Pd per Roberto Gualtieri sindaco come hanno detto gli organizzatori è allestita come una “festa popolare”. Gli altoparlanti diffondono stornelli romaneschi prima che davanti al gazebo si radunino un migliaio di persone per ascoltare la candidata presidente del Primo Municipio Lorenza Bonaccorsi e Roberto Gualtieri.

Il candidato sindaco del centrosinistra in pieno ‘tour de force elettorale’ è approdato a Testaccio dopo l’incontro tenutosi al teatro Parioli con il sindaco di Milano Sala.

L’ospite più atteso è stato Enrico Letta, il segretario del Pd, neo deputato eletto al collegio di Siena, ieri sera è convenuto anche come residente del rione Testaccio.