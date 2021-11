Gualtieri da Draghi, “Grande attenzione per il futuro della Capitale”

Sindaco Roma: "Dal governo oltre 2 mld per Giubileo e trasporti. A breve sblocco 425 mln manutenzione metro"

“E’ stato un incontro molto positivo, in cui abbiamo affrontato i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Roma, a partire dal Pnrr”. Cosi’ il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo aver incontrato il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

“Abbiamo discusso molto di infrastrutture, di mobilita’ e poi delle grandi sfide del Giubileo e dell’Expo. E’ stato un confronto molto utile e l’avvio di un dialogo che proseguira’ anche nei prossimi giorni”. Gualtieri ha sottolineato di aver trovato “una grande attenzione, un grande impegno da parte di Draghi nei confronti di Roma e del suo futuro”.

“Il Governo – ha riconosciuto Gualtieri – ha fatto gia’ molto, a partire dalle risorse che avevamo chiesto sul Giubileo, 1,450 miliardi stanziati nella Legge di bilancio fino ai nuovi fondi sulle infrastrutture per il trasporto rapido di massa, che sono stati anche inseriti manovra. E poi naturalmente le risorse del Pnrr, rispetto alle quali c’e’ una grande volonta’ di supporto, di collaborazione per fare in modo che questa straordinaria opportunita’ venga colta dalla Capitale d’Italia”.

Nel dettaglio delle risorse, Gualtieri ha ricordato che aveva stimato in campagna elettorale che le risorse aggiuntive necessarie per Roma erano due miliardi, “ce ne sono gia’ un miliardo e mezzo in manovra” per il Giubileo “e in piu’ ci sono le risorse europee e queste risorse aggiuntive che sono state stanziate in legge di bilancio. Quindi sono soddisfatto dell’impegno del Governo per Roma. Adesso dobbiamo lavorare per assicurare anche nel medio periodo le risorse adeguate, soprattutto per la dotazione infrastrutturale delle metropolitane: abbiamo parlato del futuro di Roma e della necessita’ di dotarla di una rete infrastrutturale, a partire dalle metropolitane, adeguata a una grande capitale. Da questo punto di vista ho trovato grande interesse da parte del presidente del Consiglio”.

Il sindaco di Roma ha, infine annunciato:”Sbloccheremo a breve i 425 milioni per la manutenzione delle metro, non spesi da anni”.