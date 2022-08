Gualtieri presenta il Piano rifiuti: dal 12 agosto al via la procedura di Valutazione ambientale – VIDEO

Il piano ha spiegato il sindaco fa "parte da una analisi accurata e definisce un modello integrato di gestione dei rifiuti, si basa su due pilastri la strategia europea e il piano nazionale rifiuti. Al di là dei riferimenti normativi c'è una situazione della gestione dei rifiuti a Roma senza uguali in Europa per impatto negativo"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, emetterà oggi una ordinanza “che formalmente adotta il piano rifiuti e partirà dal 12 agosto la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas)”. Durante la presentazione del piano rifiuti per Roma nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, il sindaco ha Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del piano rifiuti per Roma nella Sala delle Bandiere in Campidoglio.

Sulla raccolta differenziata – ha spiegato il sindaco – Roma è “al 45,2, un dato nettamente inferiore rispetto alla media nazionale del 61,3. Siamo inefficienti nello intercettare plastica, vetro, materiali ferrosi e organico”.

Il piano rifiuti di Roma – ha continuato – “parte da una analisi accurata e definisce un modello integrato di gestione dei rifiuti, si basa su due pilastri la strategia europea e il piano nazionale rifiuti. Al di là dei riferimenti normativi c’è una situazione della gestione dei rifiuti a Roma senza uguali in Europa per impatto negativo – ha aggiunto -. Partiamo da quattro macro obiettivi: riduzione dei rifiuti, autosufficienza impiantistica; aumento della differenziata, del riciclo e del recupero energetico; abbattimento delle emissioni di Co2”.

Il sindaco ha infine sottolineato come il 91 per cento rifiuti che viene prodotto a Roma è “trattato da impianti non pubblici e non a Roma. La quota che va in discarica è molto alta, quella che va in valorizzazione energetica molto bassa”, ha aggiunto.