Gualtieri promette: “Un miliardo per strade e scuole”

"Contiamo, da qui a tre anni, prima del Giubileo, di mettere in campo 500 milioni per la manutenzione delle strade della città e altri 500 per l'efficientamento delle scuole"

Un miliardo di investimenti nei prossimi tre anni per la manutenzione di strade e scuole a Roma. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un incontro alla Stampa estera.

“Abbiamo lanciato la manifestazione di interesse per l’accordo quadro per la manutenzione dei marciapiedi. Contiamo, da qui a tre anni, prima del Giubileo, di mettere in campo 500 milioni per la manutenzione delle strade della città. È il più grande intervento di manutenzione della storia degli ultimi decenni a Roma”, ha detto Gualtieri.

“Stiamo lavorando con la Bei per mettere 500 milioni per la manutenzione ed efficientamento delle scuole. Complessivamente un miliardo per strade e scuole”, ha concluso.