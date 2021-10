Gualtieri sindaco: “Dobbiamo prendere un impegno rispetto a chi non ha votato” – VIDEO

Le prime parole del nuovo sindaco di Roma

Continua il discorso di Roberto Gualtieri, neosindaco di Roma: “Noi dobbiamo prendere un impegno rispetto a chi non ha votato, rispetto a chi ha deciso di non votare per sfiducia, critica, rassegnazione ma anche per distacco della politica dalle persone.

Noi cercheremo di guardare sempre le cose dal punto di vista delle persone più deboli e fragili. Proprio in queste zone sfiduciate, anche se dobbiamo dirlo, noi abbiamo vinto in tutti i quartieri, noi lì ci metteremo ancora più impegno e determinazione”.