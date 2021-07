Il candidato Gualtieri esprime solidarietà nei confronti dei lavoratori delle biblioteche di Roma

Dobbiamo difendere un grande servizio di prossimità

Il candidato PD alle prossime primarie di Roma, Roberto Gualtieri, esprime solidarietà nei confronti dei lavoratori delle Biblioteche di Roma. Una situazione grave quella nella quale questi versano, in quanto l’istituzione, già commissariata, tra le tante difficoltà non ha i fondi necessari per gestire le tante sedi presenti sul territorio.

Secondo Gualtieri questa situazione di incertezza è dovuta principalmente alla mancanza di comunicazione tra l’amministrazione comunale e i rappresentati dei lavoratori. “É frutto di un modello di amministrazione basato sulla presunzione, la mancanza di dialogo e la superficialità” ha precisato il candidato del centrosinistra.

Quella delle Biblioteca di Roma è una preziosa risorsa di socialità, presente in tutti i municipi della Capitale con le sue 39 sedi. “Riprendiamoci i nostri spazi; le biblioteche possono davvero trasformarsi nella spina dorsale di una nuova politica capace di esaltare la creatività e la partecipazione culturale, specie tra le nuove generazioni” ha concluso Gualtieri.